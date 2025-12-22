22 दिसंबर 2025,

सोमवार

जयपुर

प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स में दिखा रियल एस्टेट पर भरोसा, बाजार में लौटी रफ्तार

Rajasthan Patrika Property Expo Propex: जयपुर। राजस्थान पत्रिका के दो दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स में रविवार को भारी भीड़ रही। शहर भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। किसी ने अपने घर तो किसी ने निवेश के विकल्प भी तलाशे।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 22, 2025

राजस्थान पत्रिका प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का सफल आयोजन

राजस्थान पत्रिका प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का सफल आयोजन

Rajasthan Patrika Property Expo Propex: जयपुर। राजस्थान पत्रिका के दो दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स में रविवार को भारी भीड़ रही। शहर भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। किसी ने अपने घर तो किसी ने निवेश के विकल्प भी तलाशे।

एनआरआइ सर्कल स्थित रजवाड़ा पैलेस में आयोजित इस एक्सपो में दोनों ही दिन चहल-पहल बनी रही। आगंतुकों ने न सिर्फ विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं की जानकारी ली, बल्कि साइट विजिट, ऑनस्पॉट बुकिंग और विशेष ऑफर्स का लाभ भी उठाया। इससे यह साफ हुआ कि बाजार में केवल पूछताछ ही नहीं, बल्कि निर्णय लेकर लोग निवेश भी करना चाह रहे हैं।

एक ही मंच पर सभी सुविधाएं

एक्सपो का सबसे अहम पहलू यह रहा कि खरीदारों को एक ही मंच पर लोकेशन, कीमत, सुविधाओं और भुगतान विकल्पों की पारदर्शी जानकारी मिली। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया गया।

ग्राहकों को मिला फायदा

- एक ही छत के नीचे विकल्प: आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स की विस्तृत रेंज
- पारदर्शी जानकारी: कीमत, लोकेशन, सुविधाएं और कानूनी स्थिति की स्पष्ट जानकारी
- ऑनस्पॉट ऑफर्स का फायदा: स्पेशल डिस्काउंट, बुकिंग बेनिफिट्स और सीमित अवधि के ऑफर्स
- सीधा संवाद: डेवलपर्स से फेस-टू-फेस बातचीत, शंकाओं का तुरंत समाधान
- साइट विजिट की सुविधा: मौके पर ही प्रोजेक्ट देखने की योजना और समन्वय
- निवेश के मौके: उभरते इलाकों में लॉन्ग टर्म रिटर्न की संभावनाएं
- समय और मेहनत की बचत: अलग-अलग साइट्स घूमने की जरूरत नहीं

एक्सपर्ट से सीधे संवाद

- एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में खरीदारों और निवेशकों से सीधे जुड़ने का मौका मिला। स्पॉट बुकिंग, ऑफर्स और फेस-टू-फेस बातचीत ने पूरे आयोजन को बेहतर बनाया।
प्रदीप कुमार तोलानी, निदेशक, वंशदीप ग्रुप

- एक्सपो में भागीदारी से हमें मार्केट की वास्तविक डिमांड और खरीदारों की सोच को समझने का अवसर मिला। इस एक्सपो में आने से हमारा और ग्राहकों के बीच का रिश्ता मजबूत हुआ। आगे फायदा मिलेगा।
सुनील माहेश्वरी, एमडी, संजीवनी बिल्डहोम

- इस एक्सपो के माध्यम से हम अपने प्रोजेक्ट्स की खासियतों को पारदर्शी तरीके से ग्राहकों तक पहुंचा सके। सीधे संवाद हुआ तो ग्राहकों को भी फायदा हुआ। वे सही निर्णय ले सके।
विवेक चतुर्वेदी, निदेशक, विराट ग्रुप
- इस एक्सपो के माध्यम से हम अपने प्रोजेक्ट्स की खासियतों को पारदर्शी तरीके से ग्राहकों तक पहुंचा सके। सीधा संवाद होने से ग्राहकों को सही निर्णय लेने में मदद मिली। इससे दोनों को फायदा हुआ।
अरविंद कुमार गर्ग, निदेशक, एमजी रियल इन्फ्रा

- इस एक्सपो के माध्यम से हम अपने प्रोजेक्ट्स की खासियतों को पारदर्शी तरीके से ग्राहकों तक पहुंचा सके। सीधा संवाद होने से ग्राहकों को सही निर्णय लेने में मदद मिली। इससे दोनों को फायदा हुआ।
सिमरन कुमावत, निदेशक, जमीधारा ग्रुप

22 Dec 2025 10:25 am

