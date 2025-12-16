जेडीए ने चलाया पीला पंजा…अवैध निर्माणों पर खड़ी की दीवारें, सडक़ों से हटाया अतिक्रमण

पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन पृथ्वीराज नगर-उत्तर के गोकुलपुरा कालवाड़ रोड स्थित रमेश नगर के भूखण्ड संख्या 48ए में अवैध निर्माण सील किया। यहां व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट के साथ ग्राउण्ड और चार मंजिला निर्माण किया जा रहा था। पूर्व में जेडीए ने नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को सील कर दिया था। निर्माणकर्ता ने अपने स्तर पर सील तोड़ ली। ग्राउण्ड फ्लोर पर दुकानें, फस्र्ट फ्लोर पर सावरियां सेठ का प्रोपर्टीज एण्ड बिल्डिर्स का ऑफिस, द्वितीय फ्लोर पर श्री राधा ज्वैलर्स, तृतीय फ्लोर पर पैलेन्ट फिटनेस जिम, चतुर्थ फ्लोर पर गुरुकुल लाईब्रेरी संचालित हो रही थी। सक्षम स्तर से अनुमति के बाद निर्माण सील कर दिया है। इसी तरह पत्रकार कॉलोनी के पास, खुशी विहार के सेटबैक कवर कर किए गए अवैध निर्माण को सील किया गया। दो मंजिला निर्माण को पूर्व में जेडीए ने नोटिस जारी किया था।