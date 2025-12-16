जेडीए ने चलाया पीला पंजा…अवैध निर्माणों पर खड़ी की दीवारें, सडक़ों से हटाया अतिक्रमण

जयपुर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को पीला पंजा चलाया। इस दौरान अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया और अवैध निर्माणों को भी सील किया। कार्रवाई के दौरान प्रवेश और निकास द्वारों पर ईंटों की दीवार खड़ी कर दी गई।
पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन पृथ्वीराज नगर-उत्तर के गोकुलपुरा कालवाड़ रोड स्थित रमेश नगर के भूखण्ड संख्या 48ए में अवैध निर्माण सील किया। यहां व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट के साथ ग्राउण्ड और चार मंजिला निर्माण किया जा रहा था। पूर्व में जेडीए ने नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को सील कर दिया था। निर्माणकर्ता ने अपने स्तर पर सील तोड़ ली। ग्राउण्ड फ्लोर पर दुकानें, फस्र्ट फ्लोर पर सावरियां सेठ का प्रोपर्टीज एण्ड बिल्डिर्स का ऑफिस, द्वितीय फ्लोर पर श्री राधा ज्वैलर्स, तृतीय फ्लोर पर पैलेन्ट फिटनेस जिम, चतुर्थ फ्लोर पर गुरुकुल लाईब्रेरी संचालित हो रही थी। सक्षम स्तर से अनुमति के बाद निर्माण सील कर दिया है। इसी तरह पत्रकार कॉलोनी के पास, खुशी विहार के सेटबैक कवर कर किए गए अवैध निर्माण को सील किया गया। दो मंजिला निर्माण को पूर्व में जेडीए ने नोटिस जारी किया था।
ग्राम आमेर में दिल्ली बाईपास पर सरकारी आम रास्ते को मुक्त कराया। करीब एक किमी लम्बाई में सडक़ को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इसके अलावा पृथ्वीराज मार्ग से वानिकी पथ, सचिवालय के आस-पास तक दोनो तरफ सडक़ सीमा पर अस्थायी अतिक्रमण हटाए। वहीं, ज्योति नगर मोड़ से सहकार मार्ग से लालकोठी, लक्ष्मी मंदिर चौराहा से अण्डर पास तक रोड सीमा पर करीब 55 स्थानों पर अस्थायी अतिक्रमण हटाए। इसमें नगर निगम की टीम साथ रही। निगम ने 19 ठेले जब्त किए। लालकोठी, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पीछे इण्डियाना होटल के सामने व आस-पास फुटपाथ, रोड सीमा पर करीब 50 स्थानों पर अस्थायी अतिक्रमण हटाए।
