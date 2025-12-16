जयपुर में रफ्तार का कहर, कार की टक्कर से स्कूल वैन उछली, छह बच्चे घायल, हादसा सीसीटीवी में कैद

जयपुर। मानसरोवर में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला। वीटी रोड पर न्यू सांगानेर रोड की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने निजी स्कूल के बच्चों से भरी वैन को ड्राइवर साइड से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूल वैन हवा में उछलकर करीब 50 फीट दूर जाकर पलट गई, जबकि कार तेज रफ्तार के कारण लगभग 100 मीटर दूर जाकर रुकी। हादसे में वैन में सवार छह बच्चे और चालक घायल हो गए। दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है।