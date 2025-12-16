जयपुर में रफ्तार का कहर, कार की टक्कर से स्कूल वैन उछली, छह बच्चे घायल, हादसा सीसीटीवी में कैद

जयपुर। मानसरोवर में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला। वीटी रोड पर न्यू सांगानेर रोड की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने निजी स्कूल के बच्चों से भरी वैन को ड्राइवर साइड से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूल वैन हवा में उछलकर करीब 50 फीट दूर जाकर पलट गई, जबकि कार तेज रफ्तार के कारण लगभग 100 मीटर दूर जाकर रुकी। हादसे में वैन में सवार छह बच्चे और चालक घायल हो गए। दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों और घायल बच्चों के परिजनों के अनुसार, दुर्घटना सुबह करीब 11:15 बजे हुई। वैन में सवार बच्चे परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। टक्कर की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। पलटी हुई वैन में बच्चे फंसे हुए थे। लोगों ने वैन को सीधा कर बच्चों को बाहर निकाला, जिससे समय रहते बड़ी अनहोनी टल गई।
सूचना मिलते ही शिप्रापथ और दुर्घटना थाना दक्षिण पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस के अनुसार वीटी रोड सिटी पार्क गेट के सामने की गली से स्कूल वैन वीटी रोड पर आई थी और न्यू सांगानेर रोड की ओर जाने के लिए कट पार कर रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने वैन को टक्कर मार दी। कार में चार युवक सवार थे। हादसा नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।
