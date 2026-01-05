Good News: अलवर जिले के इस ग्रामीण क्षेत्र में बनेगा नया बस स्टैंड, 10 बीघा जमीन आरक्षित

representative picture (patrika)
अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में एक बड़ी पहल होने जा रही है। राजस्थान रोडवेज की ओर से थानागाजी में नया बस स्टैंड बनाया जाएगा, जिसके लिए मुख्य बाजार से सरिस्का की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब 10 बीघा भूमि आरक्षित की गई है। नए बस स्टैंड के निर्माण से कस्बे के यातायात दबाव को कम करने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की उम्मीद जताई जा रही है।
मत्स्य नगर के मुख्य प्रबंधक कुलदीप शर्मा ने बताया कि उक्त भूमि पहले से बस स्टैंड के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब तक यह जमीन राजस्थान रोडवेज के नाम नहीं हो पाई थी। वर्तमान में यह क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा में आ रहा है, जिसके चलते निर्माण से पहले वन विभाग की अनुमति अनिवार्य है। इसी क्रम में वन विभाग से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए संबंधित पोर्टल पर आवेदन कर दिया गया है और जिला वन अधिकारी (डीएफओ) के साथ बातचीत भी पूरी हो चुकी है। आगे जिला कलेक्टर से अनुमति ली जाएगी। सभी स्तरों से स्वीकृति मिलने के बाद जयपुर मुख्यालय से अंतिम मंजूरी प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
नए बस स्टैंड की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि वर्तमान में जयपुर से अलवर तथा अलवर से जयपुर जाने वाली रोडवेज बसें मुख्य बाजार क्षेत्र अथवा उससे कुछ पहले ही यात्रियों को उतारती और बैठाती हैं। मुख्य बाजार में अतिक्रमण की स्थिति होने के कारण बसों के रुकते ही जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आमजन, व्यापारियों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
नया बस स्टैंड बनने से बाजार क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही यात्रियों को एक ही स्थान पर बसों के ठहराव, बैठने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परियोजना के साकार होने से थानागाजी की यातायात व्यवस्था सुचारु होगी और कस्बे के विकास को भी गति मिलेगी।
