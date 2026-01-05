Good News: अलवर जिले के इस ग्रामीण क्षेत्र में बनेगा नया बस स्टैंड, 10 बीघा जमीन आरक्षित

मत्स्य नगर के मुख्य प्रबंधक कुलदीप शर्मा ने बताया कि उक्त भूमि पहले से बस स्टैंड के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब तक यह जमीन राजस्थान रोडवेज के नाम नहीं हो पाई थी। वर्तमान में यह क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा में आ रहा है, जिसके चलते निर्माण से पहले वन विभाग की अनुमति अनिवार्य है। इसी क्रम में वन विभाग से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए संबंधित पोर्टल पर आवेदन कर दिया गया है और जिला वन अधिकारी (डीएफओ) के साथ बातचीत भी पूरी हो चुकी है। आगे जिला कलेक्टर से अनुमति ली जाएगी। सभी स्तरों से स्वीकृति मिलने के बाद जयपुर मुख्यालय से अंतिम मंजूरी प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।