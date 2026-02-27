रमजान के दूसरे जुमे पर मेव बोर्डिंग मस्जिद में उमड़ी अकीदतमंदों की भीड़, विशेष नमाज अदा

नमाज से पहले मस्जिदों में साफ-सफाई, पानी और वुजू की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। दूसरे जुमे के अवसर पर बड़ी संख्या में रोजेदार मस्जिदों में पहुंचे और मुल्क में अमन-चैन और तरक्की के लिए दुआएं मांगीं। रमजान के तहत सुबह सहरी के बाद रोजा रखा गया और शाम को इफ्तार के समय लोगों ने खजूर व पारंपरिक व्यंजनों से रोजा खोला जाएगा।