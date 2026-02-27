फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर बाबा श्याम की द्वितीय नगर भ्रमण यात्रा, पुष्प वर्षा के साथ निकली निशान यात्रा

मंदिर के महंत पंडित मदन मोहन शास्त्री एवं श्याम सेवक मनीष गुप्ता ने बताया कि करोठ रोड स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान से विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद निशान यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा बस स्टैंड, पटायरी की डूंगरी, मेला चौराहा, तहसील परिसर, सराय बाजार, गोल चक्कर और कांकवाड़ी बाजार होते हुए पुनः चौपड़ बाजार पहुंची।