अलवर-सिकंदरा मेगा हाईवे पर युवक का खतरनाक स्टंट, एक टायर पर दौड़ाई बाइक; वीडियो वायरल



हाईवे पर इस तरह के स्टंट मोटर वाहन नियमों का खुला उल्लंघन हैं और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि स्टंट करने वाले युवक का नाम और पता अभी (खबर लिखने) तक मालूम नहीं चल सका है। लोगों का कहना है कि पुलिस को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने चाहिए।