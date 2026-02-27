Alwar ACB Action: रील्स और महंगी गाड़ियों का शौकीन, रिश्वत लेने वाले पटवारी की लग्जरी लाइफस्टाइल बनी चर्चा का विषय

एसीबी की टीम अब आरोपी पटवारी अतुल यादव की आय से अधिक संपत्ति और उसकी लाइफ स्टाइल से जुड़ी जानकारियां जुटा रही है। बताया जा रहा है कि 'पटवारी को महंगी गाड़ियों में घूमने, ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहनने का शौक है। गांव में उसका आलीशान मकान होने की भी चर्चा है, वहीं अलग-अलग स्थानों पर संपत्ति होने की जानकारी सामने आ रही है।' इन सभी बिंदुओं पर एसीबी की टीम जांच कर रही है।