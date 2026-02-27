Alwar: केंद्रीय मंत्री का नाम एपस्टीन फाइल में आने पर प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग



जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी ने कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है और यदि किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम गंभीर प्रकरण में सामने आता है तो उसे जांच में सहयोग करते हुए पद छोड़ देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।