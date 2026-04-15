सड़क हादसे के घायल वकील ने 18 दिन बाद तोड़ा दम, बेटे के साथ जाते समय कार ने मारी थी टक्कर

मृतक के चचेरे भाई के अनुसार यह हादसा 28 मार्च को उस समय हुआ जब खेमराज बसवाल अपने बेटे शोभित के साथ बाइक पर सवार होकर महेशरा गांव जा रहे थे। वे अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकले थे। जैसे ही उनकी बाइक राजगढ़ के सुरेर गांव स्थित कैलाश पब्लिक स्कूल के समीप पहुंची, पीछे से आ रही एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पिता-पुत्र दोनों सड़क पर दूर जा गिरे।