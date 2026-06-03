अलवर: OLX पर कार बेचने के नाम पर लूट करने वाले 5 बदमाशों को 10-10 साल की जेल

मालाखेड़ा पहुंचने पर एक आरोपी बाइक लेकर आया और दोनों पीड़ितों को कार दिखाने के बहाने केरवाड़ा के घने जंगलों में ले गया। वहां जंगल में तीन और बदमाश पहले से ही कट्टा और चाकू लेकर छिपे हुए थे। बदमाशों ने दोनों दोस्तों को घेर लिया और जान से मारने की धमकी देकर बंधक बना लिया। इसके बाद आरोपियों ने शांतिलाल के बैग से 2 लाख रुपये कैश, चेकबुक, सोने की चेन, घड़ी, दो मोबाइल और पर्स से 21 हजार रुपये लूट लिए। वहीं देवीलाल से भी उनका मोबाइल, पर्स और 27 हजार रुपये छीन लिए। वारदात के बाद बदमाश दोनों को बाजरे के खेत में फेंककर भाग निकले।