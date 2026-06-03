भोपाल में बिजली का झटका, सब्सिडी से बाहर होंगे ‘1 लाख’ उपभोक्ता

मध्य प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की पहल तेजी से असर दिखा रही है। कंपनी द्वारा दिसंबर 2024 से शुरू की गई 5 में नया घरेलू बिजली कनेक्शन योजना के तहत अब तक 83 हजार 936 से अधिक ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ मिल चुका है। इस योजना ने दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए बिजली कनेक्शन लेना आसान बना दिया है। साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया और सरल आवेदन प्रणाली के चलते उपभोक्ताओं को घर बैठे कनेक्शन मिल रहा है।