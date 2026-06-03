भोपाल में बर्फ चाट रहे कुत्ते का वीडियो वायरल, निगम ने सिल्ली नाले में फिंकवाई, जुर्माना

बीते दिन काजी कैंप में डिपो में बेतरतीब रखे बर्फ की सिल्ली चाटकर आवारा कुत्ते प्यास बुझाते दिखे। डिपो संचालक राहुल व राजा साहू बर्फ बेचते रहे, कुत्ते को नहीं भगाया। वीडियो वायरल हुआ तो नगर निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी शाहाब खान की टीम ने संचालक पर कार्रवाई की। 200 किलो बर्फ की सिल्ली नाले में फिंकवाई। संचालकों पर 2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। बता दें कि इस बर्फ का इस्तेमाल मुख्य रूप से गन्ने के रस और शीतल पेय के लिए इस्तेमाल किया जाता है।