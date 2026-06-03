टि्वशा केस: CBI द्वारा किए गए सवालों के उत्तर में विरोधाभास, कई लोगों से पूछताछ जारी

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की पूछताछ में समर्थ और टि्वशा के पर्सनल रिलेशन से जुड़े कई सवालों को शमिल किया गया। इन सवालों में पूछा गया कि क्या दोनों परिवार शादी के लिए आसानी से राजी हो गए थे या किसी तरह की दिक्कत आई थी? ये भी पूछा गया कि हनीमून पर आप लोग कहां गए थे ? शादी के बाद पहली बार ट्विशा से विवाद कब और किस बात पर हुआ था? पांच महीने की शादी के दौरान ट्विशा कितनी बार अकेले भोपाल से बाहर गई और कहां-कहां गई? इसके बाद जांच अधिकारियों ने ये सवाल भी किया कि नवविवाहित होने के बावजूद आप दोनों अलग-अलग कमरों में क्यों सोते थे? इन सभी सवालों के समर्थ ने जवाब दिए।