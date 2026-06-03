टि्वशा केस: समर्थ ने वकील पर लगाया मारपीट का आरोप, वकील बोले- चेक कर लें CCTV

इस पूरे मामले के बारे में वकील अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि मैं ट्विशा का वकील हूं। जबलपुर जिला कोर्ट नं. 32 में समर्थ छिपा था। वहां लाइट बंद थी, एसी-पंखे चल रहे थे। दो जूनियर वकील व दो रीडर थे। मैंने 30 हजार के इनामी आरोपी को पकड़ा। मारपीट नहीं हुई, सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। बाद में एक टीवी चैनल को दी गई बाइट में उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ एलीगेशन लगाने का जो सवाल है 22 मई को जब हमें पता चला था कि समर्थ को जबलपुर कोर्ट रूम नंबर 32 में छिपाकर रखा गया, मैनें दरवाजा खुलावाया था…मैं अंदर गया था…मैनें बाबुओं से पूछा था …बाबुओं ने मुझे बताया कि साहब (जज) पहले ही जा चुके हैं। मैनें पूछ कि किस हैसियत से उन्हें यहां बैठाकर रखा गया है, उनके पास देने के लिए कोई स्पष्ट जवाब नहीं था।