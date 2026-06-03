टि्वशा केस: जेल जाने से पहले समर्थ-गिरिबाला से पूछे गए डेटिंग से जुड़े सवाल, केस सुलझाने में मिलेगी मदद

-ट्विशा से पहली मुलाकात कब हुई थी?

-किस डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात हुई थी?

-क्या ऐप पर मुलाकात के बाद आप दोनों डेट पर गए थे?

-आप दोनों कितने समय तक डेट करते रहे?

-डेटिंग का रिश्ता प्यार में कब बदला?

-शादी का फैसला कब और कैसे लिया गया?

-क्या डेटिंग ऐप पर मुलाकात के बाद आप दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे?

-क्या दोनों परिवार शादी के लिए आसानी से राजी हो गए थे या किसी तरह की दिक्कत आई थी?

-दोनों की जाति अलग थी, तो अंतरजातीय विवाह को लेकर किस परिवार को ज्यादा आपत्ति थी?

-शादी में दोनों परिवारों ने कितना खर्च किया था?