आबकारी विभाग का एक्शन, युवतियों से शराब परोसवाने वाले 3 बीयर बार सील

अलवर में आबकारी विभाग ने करवाई करते हुए तीन बीयर बारों को सील कर दिया है। आबकारी विभाग ने जिन बारों पर यह सख्त एक्शन लिया है, उनमें तीनों ही जगहों पर आबकारी नियमों को ताक पर रखकर युवतियों से शराब परोसवाई जा रही थी। शिकायतें सही पाए जाने पर विभाग ने इन्हें तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है।



दरअसल, आबकारी विभाग को काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं कि अलवर के कुछ बार संचालक ज्यादा मुनाफा कमाने और ग्राहकों को रिझाने के लिए नियमों के खिलाफ जाकर युवतियों से शराब सर्व करवा रहे हैं। चूंकि नियमों के तहत बार में युवतियों से शराब परोसवाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसलिए आबकारी कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लिया और गुप्त जांच (गुप्त निरीक्षण) के आदेश दे दिए।