1 जुलाई से तीन महीने के लिए बंद होगा सरिस्का, आखिरी दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी 

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही खुशनुमा रहा, तो जून के आखिरी हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ सैलानी सरिस्का पहुंच सकते हैं। अगर आप भी मानसून से पहले जंगल की खूबसूरती और बाघों की दहाड़ को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो 30 जून से पहले अलवर के सरिस्का का रुख जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको पूरे तीन महीने का लंबा इंतजार करना पड़ेगा।



मानसून के कारण सरिस्का का कोर एरिया जुलाई से सितंबर तक बंद रहेगा। इस समय पर्यटक काफी संख्या में जंगल भ्रमण के लिए आ रहे हैं - संग्राम सिंह कटियार, क्षेत्र निदेशक