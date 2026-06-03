Alwar Road Accident: अलवर में दो दर्दनाक सड़क हादसे, ट्रोले और टेंपो की टक्कर से युवक व बुजुर्ग महिला की मौत

दूसरा हादसा बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के बहाला टोल बूथ के पास हुआ। बहाला गांव की रहने वाली सुफेदी (65) पत्नी प्रभातीलाल जाटव मंगलवार रात को खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर सड़क किनारे टहल रही थीं। इसी दौरान एक बेकाबू और तेज रफ्तार टेंपो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक ने टेंपो रोकने के बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा दी, जिससे बुजुर्ग महिला टेंपो के साथ काफी दूर तक सड़क पर घिसटती चली गई। गंभीर रूप से घायल वृद्धा को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।