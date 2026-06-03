Alwar: सरकारी दफ्तरों की छतें जर्जर, बारिश में भीग जाता है रिकॉर्ड, पर जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे

एक ओर सरकार सुशासन, डिजिटल रिकॉर्ड और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर अलवर शहर के कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय खुद अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि बरसात शुरू होते ही इन भवनों की छतें टपकने लगती हैं। दीवारों में सालभर सीलन बनी रहती है और कई जगह प्लास्टर गिरने की घटनाएं आम हो गई हैं। विडंबना यह है कि जिन भवनों में आमजन को न्याय, सुरक्षा और प्रशासनिक सेवाएं मिलनी चाहिए, वहीं लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। लाखों रुपए के सरकारी रिकॉर्ड भी पानी और सीलन की भेंट चढ़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों की नींद नहीं टूट रही।