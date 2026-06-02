Alwar Mansarovar Dam: मानसरोवर बांध पर हुआ जल पूजन, लोगों ने ली पानी बचाने की शपथ

कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने वर्तमान समय में गहराते जल संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पानी ही जीवन का असली आधार है। अगर हम आज सचेत नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इस दौरान वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) यानी बारिश के पानी को सहेजने, घरों में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने घरों और खेतों में ऐसी तकनीक अपनाएं जिससे पानी की कम से कम बर्बादी हो।