अलवर में ‘खेत बचाओ अभियान’ का आगाज, केंद्रीय मंत्री बोले- बंजर हो रही धरती, प्राकृतिक खेती अपनाएं

अलवर के बगड़ राजपूत गांव में केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण राज्यमंत्री राम नाथ ठाकुर ने 'खेत बचाओ अभियान' की शुरुआत की। मंत्री ठाकुर ने कृषि गोष्ठी में किसानों को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के सपने को पूरा करने के लिए 'स्वस्थ खेत और स्वस्थ शरीर' सबसे जरूरी हैं। इसी सोच के साथ 1 जून से देशभर में 'खेत बचाओ अभियान' शुरू किया गया है, जो 30 जून तक चलेगा।



उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों (केमिकल खादों) के अंधाधुंध इस्तेमाल से हमारी जमीनें बंजर हो रही हैं, जिससे पैदा होने वाला अनाज इंसानी सेहत को बीमार बना रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम वैज्ञानिक तरीके से केमिकल का उपयोग धीरे-धीरे बंद करें और अपनी पुरानी प्राकृतिक खेती की पद्धति पर वापस लौटें।