गोवंश मामला: मेडिकल जांच में खुलासा, गोवंश के सिर को काटा नहीं गया; मौन जुलूस निकाला 

सबसे महत्वपूर्ण खुलासा एफएसएल (FSL) और मेडिकल रिपोर्ट में हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार गोवंश के अवशेष किसी धारदार हथियार या नुकीली वस्तु से नहीं काटे गए हैं। पशु चिकित्सक ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि सिर पर कोई धारदार किनारा नहीं था। त्वचा के किनारे खिंचे हुए और अनियमित (Irregular) पाए गए हैं, जो काटने के बजाय खिंचाव की ओर इशारा करते हैं। श्वसन नली पूरी तरह सुरक्षित मिली है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सिर काटकर अलग नहीं किया गया।