15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

हरियाली के लिए आरक्षित जमीन पर बसी आबादी, कहीं कब्जे, अब एक्शन के लिए हो जाएं तैयार

शहरी एरिया में हरियाली बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान में ग्रीनबेल्ट आरक्षित की गई, लेकिन 15 से अधिक एरिया में इन जमीनों पर कब्जे हैं।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Apr 15, 2026

अलवर. शहरी एरिया में हरियाली बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान में ग्रीनबेल्ट आरक्षित की गई, लेकिन 15 से अधिक एरिया में इन जमीनों पर कब्जे हैं। कहीं पर आबादी निवास कर रही है, तो कहीं पर अन्य तरह के अतिक्रमण हैं। यूआइटी ने प्रशासन को यह रिपोर्ट सौंपी है। अब प्रशासन के आदेश पर ही यूआइटी एक्शन प्लान बना रही है। जोन अनुसार कार्रवाई होगी, जिससे भू-माफिया या संबंधित लोगों में हड़कंप मचा है।
इस तरह कराया गया सर्वे
दीवानजी का बाग की 9 बीघा जमीन मास्टर प्लान में ग्रीनबेल्ट के नाम दर्ज है, जिस पर प्लॉटिंग कर पट्टे जारी कर दिए गए। राजस्थान पत्रिका ने यह मामला उठाया, तो सभी पट्टे निरस्त किए गए और अब भू-रूपांतरण निरस्त करने की तैयारी है। इस प्रकरण के बाद जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने यूआइटी से ऐसी जमीनों का सर्वे करवाया, जहां ग्रीनबेल्ट पर कब्जे हो गए या फिर अन्य प्रयोजन हो रहा है। यूआइटी ने 15 दिन में सर्वे कराया। पांच जोन में 95 एरिया सर्वे के दायरे में आया, जिसमें 15 एरिया में अलग-अलग खसरों में आबादी बस गई। पहाड़ी एरिया में जहां हरियाली बढ़नी थी, आबादी वहां तक पहुंच गई। कुछ जगहों पर बिल्डरों ने एरिया विकसित किया, जिससे उनमें हड़कंप मचा है।
यहां ग्रीनबेल्ट में आबादी बसी
-जोन बी के लिवारी एरिया के खसरा नंबर 780 का भू-उपयोग रीजनल पार्क है, लेकिन यहां पहाड़ी पर आबादी है।
-इसी एरिया के खसरा नंबर 474 में भी पहाड़ व प्लांटेशन की जगह पहाड़ी आबादी है।
-सोनावा डूंगरी के खसरा नंबर 42/193 ग्रीनरी होनी थी, लेकिन यहां आबादी बस गई। इसी तरह चोर डूंगरी के खसरा नंबर 19, 42, 43 में ग्रीनरी की जगह आबादी बस गई।
-जोन-सी के बेलाका एरिया के खसरा नंबर 223, 224 में ग्रीनरी, तालाब की जगह आंशिक आबादी बस गई।
-देवखेड़ा के खसरा नंबर 30 पर ग्रीनरी व आवासीय लैंडयूज है, जिस पर आबादी हो गई।
-देसूला में नहरी जमीन खसरा संख्या 180, 181, 185 व 186 पर है। यहां ग्रीनरी की जगह आबादी बस गई।
-देसूला के खसरा संख्या 307 में भी ग्रीनरी की जगह आंशिक आबादी है।
-जोन डी में नगला समावदी के खसरा संख्या 348, 349 व 351 पर हरियाली होनी थी, लेकिन यहां आबादी निवास कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Apr 2026 11:00 am

Published on:

15 Apr 2026 10:59 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / हरियाली के लिए आरक्षित जमीन पर बसी आबादी, कहीं कब्जे, अब एक्शन के लिए हो जाएं तैयार

पत्रिका लाइव अपडेट

Samrat Choudhary Oath Ceremony Live: सम्राट चौधरी ने ली बिहार के सीएम पद की शपथ, विजय चौधरी और बिजेन्द्र यादव बने डिप्टी सीएम

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डीम्ड फॉरेस्ट की जमीन पर बने होटल-रिसॉर्ट, जयपुर और अलवर में नहीं हुआ कोई एक्शन

अलवर

Rajasthan: 85 लाख लाभार्थियों के खातों में पहुंचे 1363 करोड़ रुपए, पालनहार योजना का भी मिला लाभ

CM Bhajanlal DBT
अलवर

Alwar Bus Accident: अभी तो चलना भी नहीं सीखा था; मां-पिता-बहन सबको छीन लिया, बिलखती रिद्धी को संभालते रहे थाना प्रभारी

alwar accident
अलवर

समय और ज्यादा किराए के आगे हार गई रोडवेज, ट्रेनों के मुकाबले लग रहा दुगुना समय

अलवर

Alwar: निजी अस्पतालों की 24 घंटे की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठप; मरीजों की बढ़ी मुश्किलें

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.