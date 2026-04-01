Alwar Bus Accident: अभी तो चलना भी नहीं सीखा था; मां-पिता-बहन सबको छीन लिया, बिलखती रिद्धी को संभालते रहे थाना प्रभारी

अलवर। दो साल की रिद्धी को पता नहीं कि एक हादसे ने उसके माता-पिता और बड़ी बहन को उससे छीन लिया है। वह बस रोते ही जा रही थी। बच्ची को राजगढ़ थाना प्रभारी राजेश कुमार अपनी गोद में लेकर दुलारते रहे। इसके बाद भी बच्ची का रोना बंद नहीं हुआ तो थाना प्रभारी ने उसे अपने मोबाइल पर कार्टून फिल्म दिखाई। इसके अलावा बच्ची को बहलाने के लिए खिलौने दिए, चिप्स खिलाए और कोल्ड ड्रिंक व पानी पिलाया।

राजगढ़ थाने का वीडियो वायरल