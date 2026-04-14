राजगढ़-माचाड़ी मार्ग पर चलती कार बनी आग का गोला, चालक झुलसा

चालक सत्यनारायण मीना ने बताया कि वह अपने गांव बहादुरपुर से राजगढ़ जा रहे थे। रास्ते में अचानक गाड़ी के डेशबोर्ड से धुआं निकलने लगा। जब तक वह कुछ समझ पाते, चंद सेकंडों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जान बचाने के लिए सत्यनारायण ने जलती आग की लपटों के बीच ही खिड़की खोलकर बाहर छलांग लगा दी।