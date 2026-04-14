Alwar: टाइगर की दस्तक से दहशत, ग्रामीणों ने बनाया वीडियो, वन विभाग ने दी चेतावनी 

ग्रामीणों की ओर से सूचना दिए जाने के तुरंत बाद अकबरपुर रेंज कार्यालय से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेंजर हेमेंद्र सिंह ने बताया कि टाइगर की लोकेशन ट्रेस करने के लिए टीम लगातार फील्ड में है। टाइगर की सूचना मिलते ही हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एहतियात के तौर पर रात के समय भी सघन गश्त (पेट्रोलिंग) की गई है ताकि टाइगर आबादी क्षेत्र की ओर न आए और किसी भी प्रकार की जनहानि को टाला जा सके।