Alwar: निजी अस्पतालों की 24 घंटे की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठप; मरीजों की बढ़ी मुश्किलें

अलवर जिले में मंगलवार को निजी अस्पतालों की 24 घंटे की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं और मरीजों को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के आह्वान पर प्रदेशभर में निजी अस्पतालों को बंद रखा गया, जिसका असर अलवर में व्यापक रूप से देखने को मिला। सुबह 8 बजे से शुरू हुई यह हड़ताल अगले दिन यानी 15 अप्रेल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी, जिससे चिकित्सा सेवाओं पर विपरीत असर बना रहा।