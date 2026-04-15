शादी वाले घरों में ‘सिलेंडर’ का संकट: पच्चीस दिन का नियम पहले से लागू, अब नए आदेश ने बढ़ाई टेंशन, मिलेंगे सिर्फ 3 सिलेंडर

Alwar News: शादी-ब्याह के शुभ मुहूर्त शुरू होते ही खुशियों के बीच 'गैस सिलेंडर' की किल्लत ने परिवारों का जायका बिगाड़ दिया है। एक ओर जहाँ Logistics Department (रसद विभाग) ने आपूर्ति के नए नियम थोप दिए हैं, वहीं दूसरी ओर 25-day delivery rule ने आम उपभोक्ता की कमर तोड़ रखी है। अब शादियों के लिए आवेदन करने पर भी प्रशासन बेहद सीमित संख्या में सिलेंडर उपलब्ध करवा रहा है, जिसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया जा रहा है।