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शादी वाले घरों में ‘सिलेंडर’ का संकट: पच्चीस दिन का नियम पहले से लागू, अब नए आदेश ने बढ़ाई टेंशन, मिलेंगे सिर्फ 3 सिलेंडर

Alwar News: 1000 मेहमानों वाले बड़े आयोजनों में यह संख्या 20 to 22 cylinders तक पहुंच जाती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा दिए जा रहे 2-3 सिलेंडर ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं।

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अलवर

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Jayant Sharma

Apr 15, 2026

Alwar News: शादी-ब्याह के शुभ मुहूर्त शुरू होते ही खुशियों के बीच 'गैस सिलेंडर' की किल्लत ने परिवारों का जायका बिगाड़ दिया है। एक ओर जहाँ Logistics Department (रसद विभाग) ने आपूर्ति के नए नियम थोप दिए हैं, वहीं दूसरी ओर 25-day delivery rule ने आम उपभोक्ता की कमर तोड़ रखी है। अब शादियों के लिए आवेदन करने पर भी प्रशासन बेहद सीमित संख्या में सिलेंडर उपलब्ध करवा रहा है, जिसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया जा रहा है।

नए नियमों का गणित: जरूरत ज्यादा, मिल रहे कम

जिले में बुधवार से सावे शुरू हो रहे हैं। Lagan-Tika, Ring Ceremony, Godh Bharai और Engagement जैसे मांगलिक कार्यों की धूम है। घरों में हलवाई मिठाइयां और पकवान बनाने में जुट गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती LPG Supply को लेकर आ रही है। रसद विभाग के नए प्रावधान के अनुसार:

  • Urban Areas (शहरी क्षेत्र): शादी वाले घरों को आवेदन पर केवल 3 Commercial Cylinders मिलेंगे।
  • Rural Areas (ग्रामीण क्षेत्र): यहाँ स्थिति और भी खराब है, केवल 2 Cylinders का प्रावधान किया गया है।

हजार मेहमानों पर 20 सिलेंडर की जरूरत

धरातल की सच्चाई यह है कि एक सामान्य शादी समारोह में, जहाँ 400 से 500 मेहमानों के भोजन की व्यवस्था होती है, वहां औसतन 10 to 12 cylinders की खपत हो जाती है। वहीं, 1000 मेहमानों वाले बड़े आयोजनों में यह संख्या 20 to 22 cylinders तक पहुंच जाती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा दिए जा रहे 2-3 सिलेंडर ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं।

विकल्प के तौर पर 'डीजल और लकड़ी' का सहारा

गैस की Shortage और Irregular Supply के कारण अब लोग मजबूरी में पुराने तौर-तरीकों की ओर लौट रहे हैं। हलवाई अब Diesel Bhatti और Wood-fired stoves का सहारा ले रहे हैं, जिससे न केवल लागत बढ़ रही है बल्कि प्रदूषण और समय का प्रबंधन भी मुश्किल हो रहा है।

आखातीज (Akha Teej) पर बढ़ेगी और मुश्किल

आने वाली 19 अप्रैल को Abujh Sava (आखातीज) का बड़ा मुहूर्त है। आगामी दिनों में शादियों की भारी भीड़ रहने वाली है। गैस की डिमांड अचानक से Spike कर गई है, जबकि आपूर्ति पहले से ही Disrupted है। हालात यह हैं कि लोग शादी की तैयारियों से ज्यादा गैस सिलेंडरों की व्यवस्था के लिए भागदौड़ (Panic Booking) कर रहे हैं।

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Published on:

15 Apr 2026 11:56 am

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