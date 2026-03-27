27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

राजस्थान : बस यही बाकी रह गया था… अब सिलेंडर भी ‘मिलावटी’, सामने आए चौंकाने वाले केस, हर ग्राहक के लिए जरूरी खबर

New Gas Cylinder Scam In Rajasthan: वहीं गैस कंपनी की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर संदिग्ध सिलेंडरों को कब्जे में ले लिया है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Jayant Sharma

Mar 27, 2026

LPG-gas-crisis

एलपीजी गैस सिलेंडर

Udaipur News: काला बाजारी और ज्यादा दाम लेने की घटनाएं तो सामने आती रहीं हैं, लेकिन अब सिलेंडर में ही मिलावट के केस सामने आने लगे हैं। ताजा मामला उदयपुर जिले से हैं। जहां दो अनोखे मामले सामने आने पर हंगामा मच गया। दरअसल उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के निवासी मुकेश मेघवाल ने 14 मार्च को गैस एजेंसी से सिलेंडर लिया था, लेकिन यह महज 9 दिनों में ही खत्म हो गया। जबकि पहले वाला सिलेंडर कहीं ज्यादा दिन चला था। शक होने पर सिलेंडर को उल्टा कर फटकारा तो उसमें से पानी निकलने लगा। वह सिलेंडर लेकर एजेंसी पहुंचा तो वहां हंगामा हो गया, कई ग्राहकों के सामने सिलेंडर उल्टा किया तो और ज्यादा पानी निकलने लगा। जिससे अन्य उपभोक्ताओं में भी आक्रोश फैल गया।

इसी तरह दूसरा अनोखा मामला भी उदयपुर से सामने आया। वहां पर पड़ावली गांव में रहने वाले उदयसिंह का सिलेंडर खाली हो गया, खाली होने पर भी उसका वजन कहीं ज्यादा था, उसका तौल कराया तो पता चला कि उसमें 22 किलो से भी ज्यादा वजन था। जबकि खाली सिलेंडर का वजन करीब पंद्रह किलो होता है और उसमें करीब चौदह किलो गैस होने पर उसका वजन 29 किलो होता है। ऐसे में जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि उसमें गैस कम हो सकती है।

मामला सामने आने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण गैस एजेंसी पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के दबाव के बाद एजेंसी संचालक ने प्रभावित उपभोक्ताओं को नए सिलेंडर उपलब्ध कराए, लेकिन लोगों में नाराजगी बनी हुई है।प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए गैस एजेंसी को नोटिस जारी किया है। गोगुंदा के उपखंड अधिकारी शुभम भैंसारे के निर्देश पर रसद विभाग ने जांच शुरू कर दी है। प्रवर्तन निरीक्षक अरविंद गर्ग ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गैस कंपनी की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर संदिग्ध सिलेंडरों को कब्जे में ले लिया है।

ये भी पढ़ें

13 दिन में ही 5 लाख आवेदन: अब सरकार ने फिर दी बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के लाखों परिवारों के लिए जरूरी खबर
जयपुर
CM-Bhajan-Lal-1

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 11:39 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान : बस यही बाकी रह गया था… अब सिलेंडर भी ‘मिलावटी’, सामने आए चौंकाने वाले केस, हर ग्राहक के लिए जरूरी खबर

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डिवीडिंग मशीन की जानकारी ‘लोकहित में नहीं’, नगर निगम ने दो आरटीआई आवेदन खारिज किए

आरटीआई लगाने वालों को कई बार गोलमोल जवाब दिए जाते हैं। किसी कार्य या खर्च की जानकारी मांगने पर विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती। इसके बाद जब सवाल खड़े होते हैं तो छिपाई हुई जानकारियों में से बचाव का रास्ता निकाला जाता है।
उदयपुर

परीक्षा देकर देर रात लौट रहे युवक से चाकू की नोंक पर लूट

पीड़ित श्रवण का आरोप है कि घटना के बाद थाने जाने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। थाने जाने पर उसे ई-मित्र से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा गया, जहां केवल मोबाइल चोरी की रिपोर्ट लिखी गई। इसके बाद भी मारपीट की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।
उदयपुर

हज यात्रियों के लिए हवाई यात्रा की राशि निर्धारित

उदयपुर

दिल्ली-मुंबई के लिए बढ़ी उड़ानें, यात्रियों को मिलेगी राहत

उदयपुर

पटेल सर्कल के पास खड़े ऑटो में लगी आग, चार वाहन चपेट में

घटना स्थल पेट्रोल पंप के बेहद करीब होने से खतरा और बढ़ गया था। यदि समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग पंप के नोजल और भूमिगत टैंक तक पहुंच सकती थी।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.