Alwar Accident: हादसे में RAC जवान की दर्दनाक मौत, SUV के उड़े परखच्चे, रात की ड्यूटी से लौट रहे थे घर

कार के उड़े परखच्चे और मृतक आरएसी जवान अशोक कुमार मीणा
RAC Jawan Ashok Kumar Meena Died: अलवर जिले के मालाखेडा राजगढ़ रोड पर शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रात्रि ड्यूटी से लौट रहे आरएसी जवान अशोक कुमार मीणा की निजी कार का टायर अचानक फट गया।
अनियंत्रित कार तेज रफ्तार में जयंती फैक्ट्री के पास सीधे पेड़ से जा टकराई। इस भीषण टक्कर में जवान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मालाखेडा थाना क्षेत्र के कोठारी का बास निवासी 48 वर्षीय अशोक कुमार मीणा रात्रि ड्यूटी पर तैनात थे। उनके पीछे पत्नी और तीन बच्चे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मृतक के पिता रामकिशन मीणा विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त हैं। जवान की मौत की खबर से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
जानकारी के अनुसार हादसा सुबह लगभग 5 बजे हुआ। अशोक कुमार मीणा अपनी निजी कार से ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कार का टायर अचानक फट गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार में गाड़ी सीधे पेड़ से टकराई। पुलिस ने मौके पर दुर्घटनाग्रस्त कार का मुआयना किया और पाया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।
