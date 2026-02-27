Alwar Accident: हादसे में RAC जवान की दर्दनाक मौत, SUV के उड़े परखच्चे, रात की ड्यूटी से लौट रहे थे घर

जानकारी के अनुसार हादसा सुबह लगभग 5 बजे हुआ। अशोक कुमार मीणा अपनी निजी कार से ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कार का टायर अचानक फट गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार में गाड़ी सीधे पेड़ से टकराई। पुलिस ने मौके पर दुर्घटनाग्रस्त कार का मुआयना किया और पाया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।