27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

राजस्थान में हृदयविदारक…बाप ने दराती से मासूम बेटे का गला रेता, फिर जहर खाकर खत्म कर ली अपनी भी जिंदगी

भीलवाड़ा के बड़ला गांव में पिता राधेश्याम वैष्णव ने दराती से 12 वर्षीय बेटे वंश की हत्या कर दी। बाद में फंदा लगाने की कोशिश कर जहर खा लिया। अस्पताल में उसकी भी मौत हो गई। पुलिस गृह क्लेश और वायरल वीडियो की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Feb 27, 2026

Bhilwara Father Kills Son with Sickle Ends Own Life Chilling Murder-Suicide After Family Dispute

भीलवाड़ा में दराती से काटा 12 साल के बेटे का गला (पत्रिका फाइल फोटो)

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक पिता ने अपने ही 12 वर्षीय मासूम बेटे की नृशंस हत्या कर खुद भी मौत को गले लगा लिया। बड़लियास थाना क्षेत्र के बड़ला गांव में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।

घटना शुक्रवार सुबह करीब सात बजे की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, राधेश्याम वैष्णव नामक व्यक्ति ने घर में रखी फसल काटने वाली दराती से अपने बेटे वंश (12) पर हमला कर दिया। राधेश्याम ने बड़ी ही बेरहमी से मासूम का गला रेत दिया, जिससे वंश की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई।

वारदात के समय घर में पिता-पुत्र के अलावा कोई नहीं था। जब पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई और दरवाजा नहीं खुला, तो वे दीवार फांदकर अंदर घुसे, जहां चारपाई पर बालक का लहूलुहान शव पड़ा देख सबकी रूह कांप गई।

पहले फंदा लगाने की कोशिश, फिर खाया जहर

बेटे की जान लेने के बाद आरोपी पिता ने खुदकुशी का प्रयास किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि राधेश्याम ने पहले पंखे से फंदा लगाकर लटकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर उसने सल्फोस की गोलियां खा लीं। बिगड़ती हालत में परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

पुराना वीडियो खोल सकता है राज

मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, लेकिन एक चौंकाने वाला सुराग हाथ लगा है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ दिन पहले राधेश्याम ने गांव के एक सोशल मीडिया ग्रुप में एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में उसने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे और पैसों के लेनदेन का जिक्र किया था। वीडियो में उसने बेटे सहित जीवन लीला समाप्त करने की चेतावनी भी दी थी।

पुलिस कार्रवाई और गृह क्लेश की आशंका

डिप्टी बाबूलाल बिश्नोई ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक गृह क्लेश और मानसिक तनाव का लग रहा है। भीलवाड़ा से पहुंची FSL टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अब उस वायरल वीडियो की गहनता से जांच कर रही है, ताकि हत्या और आत्महत्या के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल, मेडिकल बोर्ड द्वारा दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

‘खून’ का सौदागर: तड़पते बेटे की सांसों का हुआ सौदा…पैसा लेकर फरार हुआ ठग तो रो पड़े बेबस पिता
उदयपुर
Udaipur MB Hospital

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 11:50 am

Published on:

27 Feb 2026 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / राजस्थान में हृदयविदारक…बाप ने दराती से मासूम बेटे का गला रेता, फिर जहर खाकर खत्म कर ली अपनी भी जिंदगी

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम: प्रदेश के 300 भवनविहीन और जर्जर स्कूलों को मिलेंगे नए भवन, 450 करोड़ रुपए मंजूर

300 dilapidated and building-less schools in the state will get new buildings, Rs 450 crore approved.
भीलवाड़ा

होली पर चंद्र ग्रहण का साया: 2 मार्च को होलिका दहन, 3 को रंगोत्सव; सूतक में भी खेल सकेंगे रंग

Shadow of lunar eclipse on Holi: Holika Dahan on March 2, Rangotsav on March 3
भीलवाड़ा

बड़ी लापरवाही: रसूखदारों को बचाने के लिए गरीबों को बनाया जा रहा ‘बलि का बकरा’

Gross negligence: The poor are being made scapegoats to protect the influential.
भीलवाड़ा

राजस्थानी व्यापारी चांद पर भी कर सकते हैं व्यापार, मारवाड़ियों के जुझारूपन से मरुधरा में निकल रहा तेल

Rajasthani traders can even do business on the moon; the fighting spirit of Marwaris is producing oil in the desert.
भीलवाड़ा

फसल विविधीकरण से घटेगा खेती का जोखिम, बढ़ेगी आय

Crop diversification will reduce farming risk and increase income
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.