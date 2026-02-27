राजस्थान में हृदयविदारक…बाप ने दराती से मासूम बेटे का गला रेता, फिर जहर खाकर खत्म कर ली अपनी भी जिंदगी

मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, लेकिन एक चौंकाने वाला सुराग हाथ लगा है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ दिन पहले राधेश्याम ने गांव के एक सोशल मीडिया ग्रुप में एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में उसने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे और पैसों के लेनदेन का जिक्र किया था। वीडियो में उसने बेटे सहित जीवन लीला समाप्त करने की चेतावनी भी दी थी।