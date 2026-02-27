शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम: प्रदेश के 300 भवनविहीन और जर्जर स्कूलों को मिलेंगे नए भवन, 450 करोड़ रुपए मंजूर

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति ने प्रदेश भर में जर्जर स्कूल भवनों को चिन्हित किया है। निदेशालय के आदेशों के तहत शिफ्ट किए गए इन स्कूलों को नए भवन के प्रस्तावों में शामिल किया जाएगा। 209 उच्च माध्यमिक विद्यालय ये वे स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर होने के कारण इन्हें दूसरे गांवों में शिफ्ट करना पड़ा था। 1234 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो फिलहाल अपने भवन के अभाव में अन्य सरकारी, निजी या सार्वजनिक भवनों में शरण लिए हुए हैं।