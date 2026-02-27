यूआईटी के भूमि आवंटन निरस्तीकरण आदेश पर रोक, रंगरेज समाज को मिली संजीवनी

सामुदायिक भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन को निरस्त करने के नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के फैसले पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने रोक लगा दी है। इस आदेश से भीलवाड़ा के रंगरेज समाज को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए यूआईटी की ओर से 30 अक्टूबर 2025 को जारी उस आदेश के प्रभाव को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है, जिसमें केवल 'औपचारिक आवंटन पत्र जारी न होने' का हवाला देकर जमीन का प्रस्तावित आवंटन रद्द कर दिया गया था।