राम धाम मुस्कुराया, अब कृष्ण धाम की बारी : डॉ. मोहन यादव

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को वस्त्रनगरी में सनातन धर्म की ध्वजा को और ऊंचा करते हुए एक बड़ा संकल्प दोहराया। हरिशेवा धाम सनातन मंदिर में गुरुवार को आयोजित सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह में मुख्यमंत्री यादव ने संतों के सानिध्य में घोषणा की कि जिस तरह अयोध्या में प्रभु श्रीराम का धाम मुस्कुरा रहा है, उसी भव्यता के साथ जल्द ही भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा भी मुस्कुराएगी। समारोह में बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ श्रद्धालु मौजूद थे।