जैन संत योगसागर से भीलवाड़ा आने का आग्रह

संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर के शिष्य और वरिष्ठ दिगंबर संतों में शुमार निर्यापक मुनि योगसागर इन दिनों बिजौलियां के श्रीपार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में विराजमान हैं। मुनि का यह प्रथम राजस्थान आगमन है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश के दिगंबर जैन समाज में हर्ष और उत्साह की लहर है। इसी कड़ी में गुरुवार को भीलवाड़ा के आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट का एक प्रतिनिधिमंडल बिजौलियां पहुंचकर मुनि के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।