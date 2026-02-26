Bhilwara: पति ने हैवानियत की सारी हदें कर दी पार, सड़क पर आकर लड़ने लगे दंपती, 25 मिनट तक चला दोनों का हाई-वोल्टेज ड्रामा

AI Photo
Husband Beat Wife: हनुमान नगर शहर के जहाजपुर चुंगी नाका क्षेत्र में सोमवार दोपहर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब कथित तौर पर पति-पत्नी बताए जा रहे युवक-युवती के बीच सरेआम हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों नशे की हालत में थे और बीच सड़क पर ही विवाद करने लगे।
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक ने अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें कर दी थी और बेहद आक्रामक हो गया था। उसने सड़क पर ही उसे पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि युवक ने महिला के कई बार बाल भी खींचे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां से गुजर रहे लोग रुक गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 25 मिनट तक सड़क पर यह हाई-वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान राहगीरों ने युवक को जमकर लताड़ लगाई और बीच-बचाव की कोशिश की। लोगों ने दोनों को शांत रहने और विवाद खत्म करने की समझाइश भी दी।
बताया जा रहा है कि जब लोगों ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी तो दोनों शांत हुए। काफी समझाइश के बाद युवक-युवती वहां से रवाना हो गए।
