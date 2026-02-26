Bhilwara: पति ने हैवानियत की सारी हदें कर दी पार, सड़क पर आकर लड़ने लगे दंपती, 25 मिनट तक चला दोनों का हाई-वोल्टेज ड्रामा

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक ने अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें कर दी थी और बेहद आक्रामक हो गया था। उसने सड़क पर ही उसे पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि युवक ने महिला के कई बार बाल भी खींचे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां से गुजर रहे लोग रुक गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई।