भगवान नेमीनाथ का वैराग्य देख छलक उठी श्रद्धालुओं की आंखें

रथ को मोड़कर, कंगन को तोड़कर, तुम तो चले, मैं कहां जाऊंगी…' जैसे ही यह मार्मिक भक्ति गीत गूंजा, पूरा पांडाल भाव-विभोर हो उठा। संगीतकार की मधुर स्वर लहरियों के बीच जब 22वें तीर्थंकर भगवान नेमीनाथ (नेमीकुमार) की बारात और उनके वैराग्य का दृश्य साकार हुआ, तो वहां मौजूद हर श्रद्धालु की आंखें नम हो गईं। अवसर था आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में चल रहे श्रीसिद्ध चक्र मण्डल विधान पूजन का। इस दौरान सुभाष एवं मीना हुमड़ ने भगवान नेमीनाथ के वैराग्य का इतना सजीव और मार्मिक चित्रण किया कि उपस्थित समाजजन भक्ति और वैराग्य रस में डूब गए।