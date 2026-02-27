राजस्थानी व्यापारी चांद पर भी कर सकते हैं व्यापार, मारवाड़ियों के जुझारूपन से मरुधरा में निकल रहा तेल

यह बात मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को भीलवाड़ा में कही। वे मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम और मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में एक होटल में आयोजित 'इन्वेस्ट एमपी' कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने भीलवाड़ा के उद्यमियों को मध्यप्रदेश में निवेश का निमंत्रण दिया। साथ ही कहा कि व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यादव ने दोनों राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे 20 साल पुराने विवादों के खात्मे का जिक्र किया। डॉ. यादव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि आज अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे बड़े देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का व्यापारिक दरवाजा पूरी दुनिया के लिए खुला है।