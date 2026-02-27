फसल विविधीकरण से घटेगा खेती का जोखिम, बढ़ेगी आय

कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी। डॉ. एलके छाता ने कीट एवं रोग प्रबंधन की पर्यावरण अनुकूल तकनीकों से अवगत कराया। डॉ. रामावतार खंडेलवाल ने मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक प्रबंधन और जल संरक्षण उपायों पर जोर दिया। डॉ. खेमचंद नागर ने उन्नत कृषि तकनीकों और बीजों की नवीन किस्मों की उपयोगिता पर चर्चा की। आयोजन को सफल बनाने में तकनीकी दल के मदन लाल मरमट व नारायण सिंह झाला की सक्रिय भूमिका रही।