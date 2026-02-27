होली पर चंद्र ग्रहण का साया: 2 मार्च को होलिका दहन, 3 को रंगोत्सव; सूतक में भी खेल सकेंगे रंग

भीलवाड़ा इस वर्ष होलिका दहन, धुलण्डी पर्व और चंद्र ग्रहण की तारीखों व समय को लेकर चल रहे भारी असमंजस और मतभेदों पर अब विराम लग गया है। पेच के बालाजी के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने विभिन्न विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों और पंचांगों के गहन विश्लेषण के बाद सर्वमान्य निर्णय जारी किया है। इसके तहत होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा, जबकि रंगों का त्योहार धुलण्डी 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के साए के बीच उल्लास से मनाया जाएगा। शीतला अष्टमी का पर्व इस बार 11 मार्च को मनाया जाएगा। इसी दिन दाेपहर दो बजे बाद मुर्दे की सवारी (जिंदा आदमी की शवयात्रा) निकाली जाएगी।