श्याम मंदिर में भंडारा, जयकारों के साथ निकली भव्य निशान यात्रा

कार्यक्रम के तहत गांव के मुख्य मार्गों से डीजे की धुन पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई। हाथों में निशान लिए श्रद्धालु “जय श्री श्याम” के जयकारों के साथ यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान पूरा गांव भक्तिमय माहौल में रंगा नजर आया। मुख्य पुजारी गजानन शास्त्री ने बताया कि फाल्गुन एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है और हर वर्ष इसी तरह भंडारा व निशान यात्रा का आयोजन किया जाता है।