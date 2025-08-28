भीलवाड़ा: बनास नदी में दो युवतियां डूबीं, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

भीलवाड़ा। आकोला क्षेत्र के नाहरगढ़ गांव के पास गुरुवार दोपहर बकरियां चराने गई दो युवतियां बनास नदी में डूब गईं। पता लगने पर ग्रामीणों में हड़कम्प मच गया। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुट गई। करीब चार घंटे बाद एक युवती का शव मिल गया, जबकि रात तक दूसरी युवती की तलाश जारी थी।
जानकारी के अनुसार नाहरगढ़ (बीगोद) निवासी अंशु कंवर (17) पुत्री भंवरसिंह व तनु (18) पुत्री कैलाश सेन सहेलियों के साथ बनास नदी में बकरियों की पानी पिलाने गईं थीं। इस दौरान तनु का पैर फिसलने से बनास नदी में गिर गई। उसे बचाने के लिए अंशु कंवर भी कूद गई।
गहराई में चले जाने से दोनों डूब गई। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए। बड़लियास पुलिस एसडीआरएफ टीम के साथ वहां पहुंची। नदी में नाव उतार कर तलाश की। करीब चार घंटे बाद अंशु का शव मिल गया जबकि तनु की तलाश जारी थी।