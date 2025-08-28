भीलवाड़ा: बनास नदी में दो युवतियां डूबीं, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

भीलवाड़ा। आकोला क्षेत्र के नाहरगढ़ गांव के पास गुरुवार दोपहर बकरियां चराने गई दो युवतियां बनास नदी में डूब गईं। पता लगने पर ग्रामीणों में हड़कम्प मच गया। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुट गई। करीब चार घंटे बाद एक युवती का शव मिल गया, जबकि रात तक दूसरी युवती की तलाश जारी थी।