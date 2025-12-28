राष्ट्रीय घुड़सवारी: भीलवाड़ा के शांतनु ने जीते गोल्ड और सिल्वर मेडल

National Equestrian: Shantanu of Bhilwara won gold and silver medals
राजस्थान इक्विस्ट्रीन फेडरेशन की ओर से झुंझुनू के डूंडलोद में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में भीलवाड़ा के राइडर ने सफलता का परचम लहराया है। रविवार को आयोजित 60 किलोमीटर इंड्यूरेन्स स्पर्धा में रॉयल इक्विस्ट्रीन एकेडमी के राइडर शांतनु व्यास ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए दोहरा पदक हासिल किया।
प्रतियोगिता के कड़े मुकाबले में शांतनु व्यास ने व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने टीम स्पर्धा में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को सिल्वर मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शांतनु की इस राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि पर रॉयल इक्विस्ट्रीन एकेडमी के प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त किया है।
