28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

राष्ट्रीय घुड़सवारी: भीलवाड़ा के शांतनु ने जीते गोल्ड और सिल्वर मेडल

60 किमी इंड्यूरेन्स प्रतियोगिता में शांतनु ने मनवाया लोहा

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 28, 2025

National Equestrian: Shantanu of Bhilwara won gold and silver medals

National Equestrian: Shantanu of Bhilwara won gold and silver medals

राजस्थान इक्विस्ट्रीन फेडरेशन की ओर से झुंझुनू के डूंडलोद में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में भीलवाड़ा के राइडर ने सफलता का परचम लहराया है। रविवार को आयोजित 60 किलोमीटर इंड्यूरेन्स स्पर्धा में रॉयल इक्विस्ट्रीन एकेडमी के राइडर शांतनु व्यास ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए दोहरा पदक हासिल किया।

गोल्ड और सिल्वर पर जमाया कब्जा

प्रतियोगिता के कड़े मुकाबले में शांतनु व्यास ने व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने टीम स्पर्धा में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को सिल्वर मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शांतनु की इस राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि पर रॉयल इक्विस्ट्रीन एकेडमी के प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 08:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / राष्ट्रीय घुड़सवारी: भीलवाड़ा के शांतनु ने जीते गोल्ड और सिल्वर मेडल

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संकट मोचन हनुमानजी महाराज के लगाया 501 किलो पौषबड़ा का भोग

501 kg of Paushbada was offered to Sankat Mochan Hanumanji Maharaj.
भीलवाड़ा

दाधीच समाज मनाएगा मां दधिमती प्राकट्योत्सव

Dadhich community will celebrate Maa Dadhimati Prakatyotsav
भीलवाड़ा

अरावली को ‘बचाने’ हजारों लोग उतरे सड़क पर

Thousands of people took to the streets to 'save' the Aravallis.
भीलवाड़ा

रेगर समाज खेलकूद प्रतियोगिता: क्रिकेट में शंभूगढ़ और कबड्डी में बागोलिया विजेता

Shambhugarh in cricket and Bagolia in Kabaddi were the winners.
भीलवाड़ा

शिक्षक संघ का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 2-3 को जयपुर में

State level educational conference of Teachers' Union in Jaipur on 2-3
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.