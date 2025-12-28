रेगर समाज खेलकूद प्रतियोगिता: क्रिकेट में शंभूगढ़ और कबड्डी में बागोलिया विजेता

Shambhugarh in cricket and Bagolia in Kabaddi were the winners.
समस्त रेगर समाज पुर-भीलवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट एवं मेवाड़ स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। खेल मैदान में आयोजित इस समारोह में समाज की खेल प्रतिभाओं ने अपनी खेल कुशलता का प्रदर्शन किया, जहाँ क्रिकेट में शंभूगढ़ और कबड्डी में बागोलिया की टीमों ने खिताबी जीत हासिल की।
आयोजन समिति के बबलू सुंकरिया ने बताया कि क्रिकेट का फाइनल मुकाबला 'राज श्री भीलवाड़ा' और 'शंभूगढ़ किंग्स' के बीच खेला गया। इसमें शंभूगढ़ ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं, कबड्डी के रोमांचक अंतिम मुकाबले में बागोलिया की टीम ने शंभूगढ़ को शिकस्त देकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। अतिथियों ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी व पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेवाड़ रेगर महासभा संस्थान (मातृकुंडिया) के अध्यक्ष नाथूलाल तरुगरिया ने कहा कि शिक्षा के साथ खेलकूद भी व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य है। मोतीलाल सिंघानिया ने युवाओं का आह्वान किया कि वे महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करें, क्योंकि शिक्षा ही हर समस्या का समाधान है। पीसीसी सदस्य नीरज गुर्जर ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में रामेश्वरलाल दबकिया, अखेराम बडोदिया, संतोष सुनारीवाल, ईश्वर कराडिया, बंशीलाल कासोटिया, सोहन भोजपुरिया व नरेंद्र रेगर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संचालन राधेश्याम सुंकरिया ने किया।
