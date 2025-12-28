रेगर समाज खेलकूद प्रतियोगिता: क्रिकेट में शंभूगढ़ और कबड्डी में बागोलिया विजेता

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेवाड़ रेगर महासभा संस्थान (मातृकुंडिया) के अध्यक्ष नाथूलाल तरुगरिया ने कहा कि शिक्षा के साथ खेलकूद भी व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य है। मोतीलाल सिंघानिया ने युवाओं का आह्वान किया कि वे महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करें, क्योंकि शिक्षा ही हर समस्या का समाधान है। पीसीसी सदस्य नीरज गुर्जर ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में रामेश्वरलाल दबकिया, अखेराम बडोदिया, संतोष सुनारीवाल, ईश्वर कराडिया, बंशीलाल कासोटिया, सोहन भोजपुरिया व नरेंद्र रेगर सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संचालन राधेश्याम सुंकरिया ने किया।