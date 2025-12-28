संकट मोचन हनुमानजी महाराज के लगाया 501 किलो पौषबड़ा का भोग

501 kg of Paushbada was offered to Sankat Mochan Hanumanji Maharaj.
भीलवाड़ा शहर के मुख्य डाकघर के निकट संकटमोचन हनुमान मंदिर में रविवार शाम पूरी भक्तिभावना के साथ पौषबड़ा महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर हनुमानजी महाराज को विशेष चोला चढ़ाया गया। शाम सवा छह बजे आरती के बाद पौषबड़ा प्रसाद का भोग लगाया। श्रद्धालुओं ने हनुमानजी महाराज के जयकारे लगाए। मंदिर महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि आरती के बाद भोग लगाकर प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। पोषबड़ा महोत्सव के तहत 501 किलो चना व मूंग की दाल के आलूबड़े व पकौड़े बनाए गए। पौषबड़ा प्रसाद पाने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। प्रसाद पाने के लिए लंबी कतारे लग गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से भक्तगण पौषबड़ा प्रसाद पाने के लिए मंदिर पहुंचे। वितरण व्यवस्था में सांवरमल बंसल, रमेशचन्द्र बंसल, महावीर प्रसाद अग्रवाल,गजानंद बजाज, पीयूष डाड, दीपक कोठारी, कन्हैयालाल स्वर्णकार, मुकेश अग्रवाल आदि का सहयोग रहा।
