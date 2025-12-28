अरावली को ‘बचाने’ हजारों लोग उतरे सड़क पर

सुप्रीम कोर्ट की ओर से सौ मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली की श्रेणी से बाहर रखने के निर्णय के विरोध में रविवार को करेड़ा क्षेत्र में जनाक्रोश देखने को मिला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष रामलाल जाट के नेतृत्व में हजारों महिला-पुरुषों ने अरावली की पहाड़ियों में चार किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालकर फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। पदयात्रा की शुरुआत सुरास गांव से हुई, जो अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित शक्तिपीठ बैमाता मंदिर पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान राजस्थानी परिधान में सजी महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए नाचते-गाते फैसले के खिलाफ स्वर बुलंद किए। पूरे मार्ग में “अरावली बचाओ” के नारों से वातावरण गूंजता रहा।