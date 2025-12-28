दाधीच समाज मनाएगा मां दधिमती प्राकट्योत्सव

Dadhich community will celebrate Maa Dadhimati Prakatyotsav
भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर स्थित मां दधिमती मंदिर में रविवार को दाधीच ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। दाधीच समाज न्यास के अध्यक्ष हरिप्रकाश कंठ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मां दधिमती के आगामी प्राकट्योत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय किया गया। प्रवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि बैठक में समाजजनों ने सर्वसम्मति से उत्सव की रूपरेखा तय की है। न्यास अध्यक्ष हरिप्रसाद कंठ के अनुसार, प्राकट्योत्सव कार्यक्रमों का आगाज 18 जनवरी को मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर के साथ होगा। इसके पश्चात 25 जनवरी को आजाद नगर क्षेत्र में शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें समाज की महिलाएं व पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे।
महोत्सव के मुख्य दिन 26 जनवरी को विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इस दिन मां दधिमती की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर विशेष शृंगार किया जाएगा। साथ ही हवन, भजन, छप्पन भोग और महाआरती के आयोजन होंगे। इसी दिन आयोजित समारोह में समाज के वरिष्ठ जनों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभावान प्रतिभाओं का अभिनंदन भी किया जाएगा।
बैठक के दौरान जिला दाधीच मंडल अध्यक्ष जगदीश चन्द्र शर्मा, वरिष्ठ सदस्य भेरूलाल कलाश्री, पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश व्यास हलेड़, लाजपत आचार्य, हरिश्चंद्र जोशी, मनीष भट्ट, रमेशचंद्र शर्मा, योगेश दाधीच, घनश्याम शर्मा, नीरज तिवारी, ओमप्रकाश जोशी, राघव आचार्य उपस्थित थे।
