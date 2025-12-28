दाधीच समाज मनाएगा मां दधिमती प्राकट्योत्सव

भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर स्थित मां दधिमती मंदिर में रविवार को दाधीच ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। दाधीच समाज न्यास के अध्यक्ष हरिप्रकाश कंठ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मां दधिमती के आगामी प्राकट्योत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय किया गया। प्रवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि बैठक में समाजजनों ने सर्वसम्मति से उत्सव की रूपरेखा तय की है। न्यास अध्यक्ष हरिप्रसाद कंठ के अनुसार, प्राकट्योत्सव कार्यक्रमों का आगाज 18 जनवरी को मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर के साथ होगा। इसके पश्चात 25 जनवरी को आजाद नगर क्षेत्र में शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें समाज की महिलाएं व पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे।