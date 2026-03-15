महायुद्ध की छाया: भीलवाड़ा के स्कूल यूनिफॉर्म कारोबार पर संकट के बादल

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच गहराते युद्ध ने मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहे जाने वाले भीलवाड़ा की टेक्सटाइल मंडी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खाड़ी और अफ्रीकी देशों में युद्ध की विभीषिका के चलते भीलवाड़ा में तैयार होने वाले स्कूल ड्रेस के कपड़े का निर्यात ठप होने के कगार पर है। युद्ध की अनिश्चितता ने स्थानीय उद्यमियों को कपड़ा उत्पादन से कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है।