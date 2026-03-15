एडवांस टैक्स जमा कराने की आज अंतिम तिथि, चूक होने पर देना पड़ेगा ब्याज

उन्होंने बताया कि हाल ही में कई करदाताओं को एडवांस टैक्स ई-कैम्पेन के तहत सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस से संबंधित ई-मेल प्राप्त हुए थे। इनमें कुछ मामलों में गलत या अपूर्ण जानकारी होने की बात सामने आई है। इस संबंध में आयकर विभाग ने बताया है कि फिलहाल उन ई-मेल को नजरअंदाज करें और निर्धारित तारीख पर अपने टैक्स जमा कराएं। गांधी ने करदाताओं से अपील की है कि यदि उनकी आय के आधार पर एडवांस टैक्स देनदारी बनती है तो वे समय रहते कर का भुगतान कर दें, ताकि अतिरिक्त ब्याज और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।